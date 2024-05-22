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«Урал» объявил о подписании контракта с Итало официально

22 Мая 2024 • 14:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
25.05 16:30

«Урал» в среду объявил о заключении полноценного контракта с защитником Итало. 22-летний бразилец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на три сезона.

В сезоне 2023/2024 Итало выступал за «Урал» на правах аренды. В 30 матчах за екатеринбургский клуб бразильский защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

На страницах авторитетного портала Transfermarkt говорится о том, что «Урал» заплатит за Итало 1,5 миллиона евро.

Перед последним туром Премьер-лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице. В субботу, 25 мая, команда Виктора Ганчаренко будет играть против ЦСКА на выезде.

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Урал Итало

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