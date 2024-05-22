Агент Барбоза: «Пока Тюкавин не соответствует требованиям «Атлетико»

Известный португальский агента Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе мадридского «Атлетико» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

По мнению Барбозы, Тюкавин приковывает к себе интерес многих команд, однако перейти в такой клуб, как «Атлетико», ему будет сложно.

«Перейти в «Атлетико» ему может быть сложнее. В этой команде очень много хороших игроков. Вряд ли Тюкавин может быть в шорт-листе мадридцев – пока он не соответствует их требованиям», — цитирует Барбозу «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.