Газизов заявил, что простил Федуна

Шамиль Газизов, который занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо», ответил на вопрос, будут ли матчи со «Спартаком» для него принципиальными.

Как известно, Газизов ранее поработал в «Спартаке» гендиректором всего лишь пять месяцев. После этого Шамиль выяснял отношения с клубом и с Леонидом Федуном в судах.

По словам Газизова, игры со «Спартаком» не будут для него принципиальными. Функционер отметил, что испытывал положительные эмоции, когда работал в московском клубе.

«Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни. Мы с ними давно договорились, Федуна я давно простил. Для меня это закрытая история — только хорошие воспоминания», - цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» из Махачкалы в следующем сезоне впервые выступит в топ-дивизионе России.