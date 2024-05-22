Форвард «Бешикташа» Венсан Абубакар может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Safak Malatya.

Напомним, минувшей зимой «красно-белые» уже пытались подписать 32-летнего камерунского нападающего, но получили отказ.

По сведениям источника, предстоящим летом «Спартак» снова предпримет попытку трансфера Абубакара.

В текущем сезоне футболист появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до конца следующего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 4,5 млн евро.