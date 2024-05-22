Ташуев: «Мне звонят клубы-участники Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о своём будущем.

По словам специалиста, ему поступают предложения от различных зарубежных клубов, в том числе и от тех, которые выступают в Лиге чемпионов.

«Сейчас предложений от российских клубов не жду, надо подождать завершения сезона. Мне поступают звонки от клубов из других стран, стран СНГ в том числе. Команды хорошего уровня — звонят клубы-участники Лиги чемпионов», — приводит слова Ташуева .

Напомним, на посту наставника «Факела» Ташуева сменил Игорь Черевченко. За один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей.