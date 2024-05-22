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Ташуев: «Мне звонят клубы-участники Лиги чемпионов»

22 Мая 2024 • 13:56 Комментировать
Факел
...
Ахмат
25.05 16:30

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о своём будущем.

По словам специалиста, ему поступают предложения от различных зарубежных клубов, в том числе и от тех, которые выступают в Лиге чемпионов.

«Сейчас предложений от российских клубов не жду, надо подождать завершения сезона. Мне поступают звонки от клубов из других стран, стран СНГ в том числе. Команды хорошего уровня — звонят клубы-участники Лиги чемпионов», — приводит слова Ташуева .

Напомним, на посту наставника «Факела» Ташуева сменил Игорь Черевченко. За один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России команда из Воронежа занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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