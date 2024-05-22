Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас назвал своего одноклубника Максима Глушенкова лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата России.

Также Карпукас выделил нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Для меня лучший игрок сезона — Глушенков. Человек создал 9 из последних 10 голов «Локомотива». Ещё назову Тюкавина. Здесь тоже всё объясняется его результативностью», — приводит слова Карпукаса Sport24.

В текущем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 37 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 20 результативных передач. Трансферная стоимость игрока сборной России, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, сейчас составляет 7,5 миллионов евро.