Генич рассказал о споре со Слуцким на iPhone

Известный комментатор Константин Генич рассказал о споре с тренером Леонидом Слуцким. По словам Генича, ещё перед началом сезона он поспорил со Слуцким на имя чемпиона России.

«Перед сезоном он сказал, что чемпионом будет «Зенит». Я сказал, что любая другая команда», - цитирует Генича «Чемпионат».

Генич отметил, что проигравший в споре должен будет приобрести победителю последнюю модель iPhone.

В последнем туре Премьер-лиги титул разыграют три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». При этом москвичам для оформления чемпионства достаточно набрать одно очко в гостях у «быков».

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