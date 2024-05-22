Агент Барбоза назвал единственную проблему трансфера Сперцяна в европейский клуб

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

Ранее известный комментатор Константин Генич сообщил об интересе испанской «Жироны» к армянскому футболисту.

«Эдуард — талантливый игрок. Кстати, в Европе не так много таких футболистов на его позицию. Поэтому всё вполне возможно. Единственная проблема трансфера Сперцяна в европейский клуб — это вопрос денег и его личного контракта», — цитирует Барбозу «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.