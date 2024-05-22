Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своей игре в текущем сезоне

Крайний защитник «Факела» Владислав Мастерной высказался о своей игре в текущем розыгрыше чемпионата России.

— Сезон для меня получился скомканным. Если оценивать себя по пятибалльной шкале, то поставлю троечку, — заявил Мастерной Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 24 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

После 29 туров «Факел» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов. Отставание команды от спасительной зоны составляет одно очко.

В 30-м туре «Факел» примет у себя дома «Ахмат». Встреча пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.