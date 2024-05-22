Кубок России или прописка в РПЛ: Бистрович назвал приоритетную цель «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос о приоритетах команды на финише сезона.

Напомним, «Балтика» близка к вылету из РПЛ. При этом команда вышла в Суперфинал Кубка России.

«Победа в Кубке России или остаться в РПЛ? Я бы выбрал оба варианта. Хочу победить и там, и там. Но, конечно, приоритет — остаться в РПЛ», — заявил Бистрович «Матч ТВ».

За один тур до конца сезона подопечные Сергея Игнашевича занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.

30-й тур РПЛ будет сыгран 25 мая. Соперником «Балтики» станет «Локомотив», начало — в 16:30 (мск).