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ЦСКА сообщил о выписке Торопа из больницы

22 Мая 2024 • 13:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
25.05 16:30

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп покинул расположение больницы после серьёзной травмы головы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

«Слава, будь здоров!» — с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — написала пресс-служба «красно-синих».

В нынешнем сезоне 20-летний Тороп провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп

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