Губерниев назвал экс-игрока ЦСКА вруном и лицемером

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах бывшего полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума о карьере в России.

«Это попытка быть хорошим для той стороны. Он что, скажет, что кайфовал в России? Понтус зарабатывал большие деньги, которые бы не заработал нигде. Его жалко, ведь он просто врун и лицемер», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее Вернблум извинился перед народом Швеции за то, что выступал в России. Скандинавский полузащитник играл в составе ЦСКА с 2012 по 2018 год. Вместе с «армейцами» Понтус три раза становился чемпионом страны.