Орлов: «Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно»

Футбольный комментатор и по совместительству болельщик петербургского «Зенита» Геннадий Орлов считает, что если команда выиграет РПЛ, это будет заслуженно. Напомним, в финальном туре «сине-бело-голубые» сыграют у себя дома с «Ростовом». Московское «Динамо» лидирует в таблице с отрывом в два очка от «Зенита». В последнем туре «бело-голубые» отправятся на выезд к «Краснодару».

«Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно! Да, петербуржцы сами загнали себя в эту ситуацию, разбираться в причинах надо после окончания сезона», – сказал Орлов в разговоре с Bobsoccer.

Напомним, «Зенит» имеет возможность взять свой шестой подряд чемпионский титул РПЛ.