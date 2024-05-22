Агент высказался о возможном трансфере Кассьерры в АПЛ

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о возможном переходе своего клиента в клуб АПЛ.
«Конечно, с тем уровнем, который он демонстрирует, многие клубы АПЛ могли бы заинтересоваться им, но никто из них не связывался со мной или моим игроком», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».
В последнем матче чемпионата России против грозненского «Ахмата» Кассьерра отметился пента-триком.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги колумбийский бомбардир провел 27 поединков. На счету нападающего 21 забитый мяч и четыре результативные передачи.
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