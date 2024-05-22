Орлов оценил вероятность победы «Зенита» в РПЛ

Футбольный комментатор и болельщик петербургского «Зенита» Геннадий Орлов оценил вероятность победы «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге. Напомним, перед последним туром команда Сергея Семака отстаёт от первой строчки на два очка.

«Для «Зенита» это сезон неиспользованных возможностей, и, будем объективны, он сам в этом виноват», – сказал Орлов в беседе с Bobsoccer.

В последнем туре Премьер-лиги лидер чемпионата в лице московского «Динамо» сыграет на выезде против «Краснодара». «Зенит» же примет у себя дома «Ростов», который располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.