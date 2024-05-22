Сутормин: «Динамо» напомнило «Спартак» 2017 года

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин ответил, кому достанется чемпионский титул в этом сезоне.

«У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но все-таки я надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом России», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Отметим, что Сутормин перебрался в «Сочи» из «Зенита» минувшей зимой на правах аренды. Если «сине-бело-голубые» станут чемпионами, то Сутормин тоже получит золотую медаль.

За один тур до конца сезона «Зенит» отстает от лидирующего «Динамо» на два балла. В последнем матче команда Сергея Семака примет дома «Ростов».