Сёмин рассказал, кто станет чемпионом РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с представителями СМИ поделился ожиданиями от заключительного тура Российской премьер-лиги.

«Чемпионом станет тот, кто покажет лучшую игру. Шансы и в той, и в другой паре одинаково равные», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед заключительным туром лидирует московское «Динамо», в активе которого 56 баллов. На второй строчке с 54 очками находится петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает «Краснодар» (53).

В рамках 30-го тура «Динамо» на выезде встретится с «быками», а «Зенит» у себя дома примет «Ростов».