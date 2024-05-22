Вахания считает, что «Динамо» заслужило чемпионство

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о том, заслужило ли «Динамо» чемпионский титул.

— По весенней части, мне кажется, да. Они больше всего очков набрали и сократили отрыв, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и оформил два ассиста.

За один тур до конца сезона «Динамо» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 56 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два очка.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» дома примет «Ростов».