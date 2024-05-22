Орещук: «Хорошее решение оставить Мусаева в «Краснодаре»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в беседе с журналистами высказался о намерении руководства «Краснодара» продлить контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Если Галицкий считает, что Мурад все правильно делает, почему бы его не оставить? Это хорошее решение. Мне Мусаев импонирует, он воспитал много молодых футболистов», - передает слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что срок действующего трудового договора Мусаева с краснодарским клубом рассчитан до завершения сезона. Перед последним туром РПЛ «быки» с 53 баллами занимают третье место в таблице.