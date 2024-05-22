Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сапета двумя словами описал лидерство «Динамо» в РПЛ эксклюзив

22 Мая 2024 • 12:30 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «бело-голубые» располагаются на первом месте в РПЛ за тур до конца чемпионата.

«Просто огонь», — сказал Сапета.

По итогам 29 туров РПЛ «Динамо» имеет в своей копилке 56 набранных очков, которые позволяют подопечным Марцела Лички находиться на вершине турнирной таблицы.

В заключительном туре «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Поединок пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что для оформления чемпионского титула «бело-голубым» будет достаточно сыграть вничью.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Сапета

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
13:30
Агент Барбоза назвал единственную проблему трансфера Сперцяна в европейский клуб
12:34
Вахания считает, что «Динамо» заслужило чемпионство
12:30
Сапета двумя словами описал лидерство «Динамо» в РПЛ
12:10
Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:08
«Краснодар» хочет продлить контракт с Мусаевым
10:28
Булатов: «Динамо» станет чемпионом, у них самая простая задача»
09:32
Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»
21 Мая
23:02
Березовский: «У Сперцяна огромный потенциал»
19:38
Пикущак – о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Надежда умирает последней»
19:36
Фильцов: «Динамо» станет чемпионом»
18:51
Силкин оценил работу Лички в «Динамо»
18:40
Деменко считает, что «Краснодар» не будет держать Сперцяна
18:30
Радимов объяснил, чего не хватает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
17:28
Дьяков считает, что Тюкавин готов к переезду в Европу
16:26
Кордоба: «В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:34
Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
14:09
Появилась информация о состоянии Тюкавина
13:45
Орещук: «Тюкавину надо провести в «Динамо» ещё один сезон»
13:15
Масалитин: «Динамо» важно не перетянуть с продажей Тюкавина в Европу»
10:58
Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ
10:42
Кордоба: «Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх»
09:49
Гранат заявил, что боится сглазить «Динамо»
19 Мая
22:38
Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»
21:29
Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне
14:39
Чавес: «Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано»
13:24
Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин»
12:53
Марков: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет»
12:01
Пименов: «До чемпионства «Динамо» остался всего один шаг»
11:29
Скопинцев: «Голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик»
11:23
Гафин высказался об интересе «Динамо» к Джикии и Лунёву
11:07
Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать»
10:49
Гафин: «Мы не заинтересованы в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб»
10:18
Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»
18 Мая
23:19
Сафонов рассказал, что должен сделать «Краснодар» для чемпионства 1
22:11
Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»
21:19
Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»
21:00
Шикунов — о «Динамо»: «Сейчас уже тяжело что-то с ними сделать»
20:27
Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ
16:57
Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»
17 Мая
20:42
Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»
15 Мая
19:33
Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»
07 Мая
21:58
Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля» Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
13:56 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Мне звонят клубы-участники Лиги чемпионов»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ
13:38 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал о споре со Слуцким на iPhone
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза назвал единственную проблему трансфера Сперцяна в европейский клуб
13:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Мастерной поставил оценку своей игре в текущем сезоне
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев: «К агентам миллион вопросов»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Кубок России или прописка в РПЛ: Бистрович назвал приоритетную цель «Балтики»
13:01 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сообщил о выписке Торопа из больницы
12:58 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал экс-игрока ЦСКА вруном и лицемером
12:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном трансфере Кассьерры в АПЛ
12:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил вероятность победы «Зенита» в РПЛ
12:41 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Динамо» напомнило «Спартак» 2017 года
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, кто станет чемпионом РПЛ
12:34 · Россия. Премьер-лига
Вахания считает, что «Динамо» заслужило чемпионство
Все новости
Рекомендуем