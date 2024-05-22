Сапета двумя словами описал лидерство «Динамо» в РПЛ

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «бело-голубые» располагаются на первом месте в РПЛ за тур до конца чемпионата.

«Просто огонь», — сказал Сапета.

По итогам 29 туров РПЛ «Динамо» имеет в своей копилке 56 набранных очков, которые позволяют подопечным Марцела Лички находиться на вершине турнирной таблицы.

В заключительном туре «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Поединок пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что для оформления чемпионского титула «бело-голубым» будет достаточно сыграть вничью.