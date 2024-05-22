Агент: «Зенит» вряд ли отпустит Кассьерру»

Футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с журналистами поделился мыслями касательно будущего нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.
«Зимой к нему был интерес из Европы. Сейчас им тоже интересуются, но «Зенит» вряд ли отпустит его. Разве что за хорошие деньги, потому что клубу надо будет искать ему замену», - передает слова Барбозы «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний колумбиец провел 27 поединков. На счету Кассьерры 21 гол и три результативные передачи. Матео является единоличным лидером бомбардирской гонки чемпионата страны.
В последнем туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов».
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