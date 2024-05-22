Дркушич рассказал, когда примет решение о своём будущем

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

«Я планирую, что после Евро приму решение о будущем. Но в футболе никогда не знаешь, что будет», — приводит слова Дркушича Metaratings.

При этом игрок отметил, что, возможно, решение будет принято и до старта турнира.

За «Сочи» Дркушич выступает с 2022 года. В текущем сезоне защитник появился на поле в 22 матчах чемпионата России и отметился двумя забитыми голами.

Трудовой договор игрока с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Дркушича составляет три миллиона евро.