Давыдов выбрал идеальный клуб для Джикии

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о том, где может продолжить карьеру центральный защитник «красно-белых» Георгий Джикия.

«Какая команда подошла бы Георгию? Мне кажется, «Локомотив». Все-таки Джикия начинал там карьеру, это идеальный вариант», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия выступает за «красно-белых» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Георгий провел 11 поединков во всех турнирах. Его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.