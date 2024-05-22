Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке золотой гонки в РПЛ.

- Для вас «Динамо» - явный фаворит золотой гонки или допускаете вероятность того, что в Краснодаре москвичи оступятся и упустят чемпионство?

- Конечно, я допускаю такую вероятность. По силе это равные команды, и играя дома, при поддержке своих болельщиков, «Краснодару» вполне по силам обыграть «Динамо».

- То есть вы не видите запаса прочности у команды Лички?

- Ей достаточно сыграть вничью. Думаю, что южане с их философией будут играть в атаку и приложат максимум усилий для победы.

- Склоняетесь все-таки к тому, что по итогу чемпионом станет «Зенит»?

- Такая вероятность достаточно высока.

- На данный момент «Динамо» - лучший клуб РПЛ по очкам. А по игре?

- Нет. Там нет сбалансированности. В этом сезоне нет явной команды, которая была бы на голову сильнее остальных. Все плюс-минус одинаковые.

- Разделяете мнение, что Личка – лучший тренер РПЛ, даже «Динамо» не выиграет золото?

- Судя по тому, какой скачок сделала команда, могу согласиться с этим утверждением. Понятно, что результат – это ключевой фактор в таком вопросе. Но тот скачок, который произошел в «Динамо» - это заслуга тренерского штаба. Хотя у москвичей были проблемы, не без этого. Но они у всех на определенных этапах имелись. Но ментально Личка поменял «Динамо». Оно стало выглядеть более эффективно. Последний домашний матч команда проводила фактически при полном стадионе. Это говорит о том, что болельщики довольны тем, как развиваются события.

- «Зенит» разочаровал в этом сезоне или если будет золото, то неважно, как оно добыто?

- Если в очередной раз «Зенит» станет чемпионом, это будет говорить о классе команды. И тогда можно будет утверждать, что питерцы справились со всеми сложностями.

- Есть ли вопросы к работе Семака?

- У меня нет. Попробуйте на протяжении пяти лет удерживать команду, в которой люди получают очень большие контракты. А «Зенит» пять лет подряд становился чемпионом. В этом году будет еще и финал Кубка России. Это достойный результат.

- Но психология команды – это тоже часть работы тренера. А мы видим, что питерцев лихорадило в этом сезоне.

- В современном футболе психология - это одно из ключевых факторов, потому что ты имеешь дело с личностями, с состоятельными людьми. Удерживать раздевалку очень сложно.

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- Считаете, у Семака это получается?

- У него много титулов с этой командой. Это говорит о стабильности и уровне мастерства тренерского штаба. До этого с командой работали Манчини, Луческу. Кого только не было. Но эти наставники не справлялись с этой задачей. А Семак справился.

Елена Григорьевская