Булатов: «Станкович — удачный выбор для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов высказался о назначении Деяна Станковича на должность наставника столичного клуба.

Эксперт признался, что был удивлен тишине, ведь обычно в СМИ появляется большое количество информации.

«Мне кажется, для «Спартака» Станкович — удачный выбор. Сербы легко адаптируются в России, прекрасно понимают наш менталитет», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок добавил, что «Спартаку» еще предстоит усердно поработать на трансферное рынке, ведь практически все линии нуждаются в усилении.

Станкович станет новым наставником «Спартака» по окончании текущего сезона.