Костанца: «Сейчас я не думаю о российском паспорте»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о процессе получения российского гражданства.

«Сейчас я не думаю о российском паспорте. Похоже, мне нужно некоторое время побыть в России, прежде чем я смогу получить ваш паспорт», — цитирует Костанцу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Костанца выступает за «Крылья Советов» с начала 2022 года. Ранее он представлял «Шериф», «Ботафого», а также выступал в системе «Лилля».

В текущем сезоне Костанца провёл за «Крылья Советов» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 3 миллиона евро.