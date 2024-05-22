Генич назвал команду, которая станет чемпионом России

В ближайший уик-энд состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. Футбольный комментатор Константин Генич предсказал исход титульной гонки.

В разговоре с журналистами «Чемпионата» комментатор заявил, что чемпионом страны в очередной раз станет петербургский «Зенит». Перед последним туром «сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.

В последнем матче чемпионата подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе встретятся с «Ростовом». «Динамо», в свою очередь, отправится на выезд в Краснодар. Все матчи 30-го тура Премьер-лиги состоятся 25 мая и начнутся в 16:30 по столичному времени.