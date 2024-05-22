Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если мы останемся в РПЛ, то выкупим Томпсона»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем чилийского нападающего Хорди Томпсона, который выступает за российский клуб на правах аренды.

«У Томпсона растяжение. Пока не знаем, сможет ли он сыграть со «Спартаком». Если сохранимся в РПЛ, то мы его выкупим», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний Томпсон провёл за «Оренбург» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне команда Давида Деограсии проведёт 25 мая против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.