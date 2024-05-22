Булатов оценил решение «Спартака» по Джикии

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об уходе 30-летнего защитника Георгия Джикии из «народной команды».
«Георгий уступил в конкуренции Бабичу. Решение не продлевать контракт напрашивалось. Футболист, который еще вчера носил капитанскую повязку, не должен сидеть на скамейке», - приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Георгий пополнил ряды московского коллектива зимой 2017 года, перебравшись из пермского «Амкара». Срок действующего трудового соглашения между Джикией и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
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