Игрок «Ростова»: «Сделаем всё, чтобы победить «Зенит»

В рамках 30-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Об этом матче поделился мнением защитник гостей Илья Вахания.
«Если выбирать из тройки, то предпочтение отдал бы «Зениту». Но так как у нас с ними игра, мы сделаем всё, чтобы победить, как и в любом матче», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 25 мая, начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед заключительным туром РПЛ питерцы занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Динамо» два очка.
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