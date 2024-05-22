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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин: «Мы должны навязать «Зениту» борьбу»

22 Мая 2024 • 11:36 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Зенита».

Отметим, для того, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул, в предстоящей игре «Зениту» нужна только победа.

«Мы должны навязать «Зениту» борьбу, потому что приятно обыгрывать сильного соперника. «Зенит» — это топ-клуб. Плюс интересно смотреть, как «Динамо» с «Краснодаром» будут играть», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московском времени. Отметим, что прямо сейчас «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Динамо» на два очка.  

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