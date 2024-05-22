Генич назвал супервариант для Джикии

Комментатор Константин Генич поделился мыслями о том, где может продолжить карьеру защитник Георгий Джикия. 30-летний футболист покинет «красно-белых» на правах свободного агента.

«Идеальный вариант для Джикии, просто суперский, - это «Рубин». Классная инфраструктура, классные условия, прекрасный город, есть задачи. Казань для Георгия была бы супервариантом», - цитирует Константина «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России Джикия поучаствовал в восьми встречах, в которых получил одну желтую карточку. Перед заключительным туром Премьер-лиги «Спартак» с 49 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.