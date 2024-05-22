Булатов: «Главное разочарование сезона - «Спартак» Абаскаля»

Экс-игрок московского «Спартака» Виктор Булатов критически высказался о выступлении «народной команды» под руководством испанца Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.

«Главное разочарование сезона - «Спартак» Абаскаля. Вместо взлета мы увидели деградацию. Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется и прогресса не будет», - приводятся слова Булатова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера московского коллектива с лета 2022 года. Испанца отправили в отставку 14 апреля. Вместо него командой сейчас руководит сербский специалист Владимир Слишкович.