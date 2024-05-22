Тренер «Химок» Талалаев: «После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с представителем Джикии»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев завил, что был бы рад видеть защитника «Спартака» Георгия Джикию в своей команде в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист покинет «красно-белых» по окончании нынешнего сезона.

«Я заинтересован в приходе любого качественного игрока в клуб, тем более такого, как Джикия. После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с его представителем и обсудим, реально ли наше сотрудничество на сегодняшний день», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.