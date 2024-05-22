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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нужен ли ВАР в чемпионате России: за и против

22 Мая 2024 • 14:00 Комментировать

Технологии и новшества постепенно внедряются во все сферы человеческой жизни. И спорт,  в частности футбол, не стал исключением. Сначала появилась технология определения голов – система, которая фиксирует взятие ворот, пересечение мячом линии. А затем в футбольную жизнь внедрился ВАР (видеоассистент рефери). Именно он стал предметом для множества дискуссий. В этом тексте попробуем разобраться, нужен ли ВАР на самом деле, что стоит улучшить и как система должна работать в идеале.

Плюсы

Безусловно, привлечение ВАР потянуло за собой множество улучшений в футбольной жизни. Во-первых, это, конечно, борьба с судейскими ошибками. По факту технологии ВАР сейчас позволяют минимизировать ошибки рефери, которые в состоянии значительно повлиять на игру. Все мы люди и можем ошибаться. Судья не увидел пенальти или офсайд? Ничего страшного, ВАР это исправит. Стоит вспомнить легендарный матч между сборными Германии и Англии на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Фрэнк Лэмпард нанёс сумасшедший удар по воротам Мануэля Нойера. Удар был настолько сильным, что сразу разглядеть, пересёк ли мяч линию после отскока от перекладины, не удалось, наверное, никому. На повторе было чётко видно, что гол был, но засчитан он тогда не был. Случилось это при счёте 2:1 в пользу Германии. Да, в итоге немцы победили со счётом 4:1, но засчитай судья тот гол (счёт 2:2) – и игра была бы совершенно другой. Так что будь тогда ВАР, возможно, в четвертьфинале играла бы Англия…

Во-вторых, к плюсам можно отнести и справедливость. Иногда судейские ошибки могут повлиять даже не на результат матча, а на исход борьбы за трофеи. Судейская ошибка, к примеру, может лишить команду права выступать на мировом первенстве. Такая история приключилась в далёком 2009 году. В стыковых матчах к чемпионату мира в ЮАР звёздная сборная Франции сошлась с парнями из Ирландии. По сумме двух матчей счёт был 1:1 и команды играли овертайм. В самом конце матча Тьерри Анри забил гол, подыграв себе рукой при обработке мяча. Судья этот эпизод проспал, а Франция в итоге праздновала завоёванную путёвку на мундиаль. А теперь представьте: ВАР, гол не засчитан, серия пенальти… И кто бы прошёл дальше?

Минусы

Но, как вы понимаете, проблема ВАР не была бы проблемой, если бы не было минусов. И их предостаточно. Первое, что хочется отметить, это затяжка времени. Бывают случаи, когда рефери обращается к помощи ВАР чуть ли не 5 раз за игру. Безусловно, это отражается на общей картине матча: зрители в ожидании, игроки тоже – ритм игры зачастую просто убивается. Согласитесь, задержки в игровом процессе не оставляют положительных впечатлений для зрителей и игроков. Естественный ритм игры падает, а вместе с ним падает и внимание зрителей. К тому же игроки теряют свою форму. До игры не зря проводится разминка, а после длительной паузы организм «остывает», после этого играть становится значительно тяжелее.

Также ВАР не сделал судейство полностью объективным. Даже тут остаётся место для судейских ошибок. Мы видим, что нет постоянных критериев для того, когда нужно идти смотреть ВАР, а когда – нет. Можно вспомнить недавний случай в матче «Реала» и «Баварии», когда Де Лигт забил гол после свистка. Рефери свистнул заранее, не дав доиграть немцам атаку в спорном эпизоде. На повторе сложно определить, был ли офсайд. Понятно, что если бы свистка не было, то «Реал» доиграл бы эпизод до конца, но сам факт… Ошибка в использовании ВАР приводит также к множеству обсуждений. И эти обсуждения ошибок ещё более громкие, ведь что можно сказать, когда судьи умудряются делать грубые ошибки даже с ВАР. Тогда в чём смысл данной системы? Такого мнения придерживаются многие болельщики.      

Что можно изменить?

А теперь давайте поговорим о предложениях. Как мы поняли, не всегда справедливо выбирается момент для использования ВАР. Почему в одних случаях рефери обращается за помощью, а в других – оставляет эпизод на собственное усмотрение? Иногда судьи прибегают к помощи ВАР в, казалось бы, очевидных моментах или моментах, которые не сильно влияют на игру. В таких случаях затяжка времени ещё больше раздражает зрителей.

И здесь хочется предложить систему, которая уже много лет практикуется в волейболе и теннисе. Почему бы не предоставить тренерам право самим выбирать момент, когда они хотят посмотреть ВАР? Это будет и более справедливо, и более интересно. Например, дать каждому из тренеров по две попытки на игру и дать им право выбора, переложить какую-то ответственность в эпизоде на них. А когда попытки закончатся, то уже не стоит уповать на возможности видеосистемы.

ВАР – это новшество, к которому многие уже привыкли. Очевидно, его отмена вряд ли состоится. С одной стороны, это революция, которая перевернула представление об игре и судействе, с другой – это проблема, которая ещё вызывает множество вопросов. Мы не говорим о том, что ВАР – это зло, но система, безусловно, нуждается в доработке и корректировке.

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Николай Алексеев

  


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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ VAR
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