Булатов назвал лучшего футболиста РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов в разговоре с журналистами высказался о том, кого считает лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге.

«Назову Тюкавина. Сколько матчей он вытащил для «Динамо»! Парень всегда отлично готов физически. Взрывной, быстрый, техничный, не тянет одеяло на себя. Настоящий командный игрок», - приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 29 матчей в рамках Российской премьер-лиги. На счету форварда 15 забитых мячей и десять голевых передач. В заключительном туре чемпионата страны «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром».