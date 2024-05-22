Агент Бабича сообщил, что игрок восстановится к началу Евро-2024

Агент защитника «красно-белых» Срджана Бабича рассказал о состоянии своего клиента.

По словам Мануэля Стояновича, сербский футболист не поможет «красно-белым» в заключительном матче сезона с «Оренбургом», но будет готов к началу чемпионата Европы-2024.

- Он тренируется и пребывает в хорошей форме, но не будет готов к матчу с «Оренбургом». Могу сказать, что Срджан будет готов к чемпионату Европы, - цитирует агента защитника столичной команды Metaratings.

Бабич выступает за «красно-белых» с лета прошлого года, в этом сезоне на его счету 17 матчей в РПЛ и один забитый гол.

Сербская национальная команда на Евро-2024 попала в одну группу со Словенией, Данией и Англией.