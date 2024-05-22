«Краснодар» хочет продлить контракт с Мусаевым

«Краснодар» хочет продлить контракт с главным тренером команды Мурадом Мусаевым.

По информации «РБ Спорт», руководство клуба намерено предложить специалисту новое двухлетнее соглашение с опцией возможного продления. Отмечается, что окончательное решение будет принято после этого сезона.

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте текущего года, сменив на этом посту сербского тренера Владимира Ивича.

За один тур до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Динамо» на три очка. Отметим, что свой заключительный матч команда Мусаева проведёт именно против «бело-голубых» 25 мая.