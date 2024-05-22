Экс-игрок ЦСКА сообщил, что готов перейти в «Спартак»

Седрик Гогуа, ранее выступавший за «армейский» клуб, сообщил, что готов рассмотреть предложение от «Спартака».

Отметим, что 29-летний футболист сейчас выступает за «Шинник», его соглашение с ярославским клубом действует до июня текущего года.

- ЦСКА - хорошая команда. «Спартак» тоже. Но я играл в ЦСКА и это моя семья, поэтому я поддерживаю их. Перешёл бы в «Спартак»? Если будет возможность, я пойду. Это моя работа, - цитирует защитника «Шинника» «Матч ТВ».

25 мая состоится последний тур чемпионата России, все восемь матчей стартуют в 16:30 по столичному времени.