Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов назвал лучшего тренера РПЛ - это не Карпин и Семак

22 Мая 2024 • 10:59 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Виктор Булатов рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в уходящем сезоне.

«Личка – лучший тренер сезона. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой», - передает слова Булатова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 56 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. В последнем матче «бело-голубые» на выезде встретятся с «Краснодаром». Поединок состоится в субботу, 25 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виктор Булатов Марцел Личка ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
11:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова»: «Сделаем всё, чтобы победить «Зенит»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: «Мы должны навязать «Зениту» борьбу»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал супервариант для Джикии
11:25 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Главное разочарование сезона - «Спартак» Абаскаля»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Талалаев: «После того, как закончим чемпионат, мы встретимся с представителем Джикии»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Булатов назвал лучшего футболиста РПЛ
11:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бабича сообщил, что игрок восстановится к началу Евро-2024
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет продлить контракт с Мусаевым
11:04 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА сообщил, что готов перейти в «Спартак»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Булатов назвал лучшего тренера РПЛ - это не Карпин и Семак
10:56 · Россия. Премьер-лига
Обухов — о новом контракте: «Время пообщаться с «Оренбургом» ещё будет»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал об интересе «Жироны» к полузащитнику «Краснодара»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов - о Набабкине: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить»
10:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Сомнений не было, что «Химки» выйдут в РПЛ»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Вера ответил на вопрос о будущем в «Оренбурге»
Все новости
Рекомендуем