Булатов назвал лучшего тренера РПЛ - это не Карпин и Семак

«Личка – лучший тренер сезона. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой», - передает слова Булатова «Спорт-Экспресс».