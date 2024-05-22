Булатов назвал лучшего тренера РПЛ - это не Карпин и Семак

Бывший футболист столичного «Спартака» Виктор Булатов рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в уходящем сезоне.
«Личка – лучший тренер сезона. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой», - передает слова Булатова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 56 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. В последнем матче «бело-голубые» на выезде встретятся с «Краснодаром». Поединок состоится в субботу, 25 мая, начало – в 16:30 по московскому времени.
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