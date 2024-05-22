Обухов — о новом контракте: «Время пообщаться с «Оренбургом» ещё будет»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о своём будущем в южноуральском клубе.

Напомним, контракт Обухова рассчитан до конца июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 350 тысяч евро.

«Пока не общался о новом контракте, не до этого. Первой задачей было восстановиться после травмы, второй – сохранить прописку в РПЛ. Нервозности никакой нет, время пообщаться ещё будет», — цитирует Обухова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами. Свою заключительную игру в нынешнем сезоне команда Давида Деограсии проведёт 25 мая против «Спартака».