Генич рассказал об интересе «Жироны» к полузащитнику «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о том, что в подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна была заинтересована «Жирона».

«Они смотрели за Эдиком в составе сборной Армении. Было конкретное предложение от «Жироны» в «Краснодар». Вопрос, там, отпустят или не отпустят», - передает слова Константина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи. Трудовое соглашение Эдуарда с «быками» рассчитано до конца июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.