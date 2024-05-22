Чепчугов - о Набабкине: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить»

Экс-футболист московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об уходе защитника Кирилла Набабкина из «армейского» клуба. Ранее было объявлено, что игрок покинет команду по завершении сезона.

«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Восхвалять до легенды клуба его не стану, скажу, что он своей игрой достоин оставаться в клубе на должности, которую ему определит руководство», - передает слова Чепчугова «Чемпионат».

Набабкин защищает цвета ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний защитник провел 14 поединков, в которых не отметился результативными действиями.