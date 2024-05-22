Вера ответил на вопрос о будущем в «Оренбурге»

Лукас Вера, игрок оренбургской команды, ответил на вопрос о своём будущем.

- Останусь ли в «Оренбурге»? Это даже не от меня зависит, а от многих моментов и факторов. Пока мы готовимся к матчу со «Спартаку», только об игре мысли, - цитирует игрока «Оренбурга» «Матч ТВ».

27-летний аргентинский футболист играет за «Оренбург» с лета 2022 года. Соглашение игрока с клубом истекает летом следующего года. Всего на счету футболиста 60 матчей за оренбургский коллектив, в которых он три раза поразил ворота соперников и сделал 11 ассистов на своих партнёров.

В заключительном туре «Оренбург» дома примет «Спартак», игра пройдёт 25 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по столичному времени.