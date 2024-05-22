Генич: «У меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет»

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о центральном матче 30-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо».

«У меня предчувствие, что «Динамо» не выиграет», - передает слова комментатора «Чемпионат».

Матч «Краснодара» и «Динамо» состоится в субботу, 25 мая, на домашнем стадионе «быков». Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром чемпионата России московский клуб с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке с отставанием в два балла находится петербургский «Зенит». Тройку лидеров замыкает «Краснодар», уступающий «бело-голубым» три очка.