Булатов: «Динамо» станет чемпионом, у них самая простая задача»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, за один тур до конца сезона турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка. Третьим идёт «Краснодар», отстающий от «бело-голубых» на три балла.

«Кто станет чемпионом? «Динамо». Всё-таки у него из трех претендентов на золото самая простая задача — 25 мая устроит и ничья. Думаю, серебро получит «Зенит», а бронзу — «Краснодар», — цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Динамо» проведёт 25 мая против «Краснодара». «Зенит» в этот же день встретится с «Ростовом».