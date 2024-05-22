Бонгонда рассказал, при каких обстоятельствах покинет «Спартак»

Тео Бонгонда, игрок «красно-белых», сообщил, что хочет играть за столичный клуб до тех пор, пока с ним сами не захотят расстаться.

- Я уже говорил, что я планирую быть в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет мне: «Ты можешь идти», - цитирует игрока «Спартака» «Матч ТВ».

Бонгонда выступает за «красно-белых» с лета прошлого года, перейдя из испанского «Кадиса». Контракт с игроком действует еще три года. В этом сезоне полузащитник восемь раз поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи, проведя за клуб 34 матча.

Спартаковцы в 29 турах РПЛ набрали 49 баллов и идут на пятой позиции в таблице чемпионата, 25 мая в заключительном матче сезона «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом».