Семшов назвал фаворита чемпионской гонки - это не «Динамо»

Бывший игрок национальной сборной России Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге сезона-2023/2024.
«Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом. Да, «Динамо» устроит даже ничья. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», - передает слова Семшова «РБ Спорт».
Напомним, что перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 56 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет петербургский «Зенит» (53), а третьим – «Краснодар» (53).
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