Семшов назвал фаворита чемпионской гонки - это не «Динамо»

«Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом. Да, «Динамо» устроит даже ничья. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», - передает слова Семшова «РБ Спорт».