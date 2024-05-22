Осинькин рассказал, обращался ли к нему «Спартак» после отставки Абаскаля

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, пытался ли связаться с ним «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

«Звонили ли мне из «Спартака», когда СМИ писали об интересе «красно-белых» ко мне? Я знаю, что эти слухи были. Но нет, из «Спартака» не звонили», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль был отправлен в отставку в апреле нынешнего года. Его место временно занял Владимир Слишкович, которого уже летом сменит сербский специалист Деян Станкович.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, опережая девятые «Крылья Советов» на девять очков. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.