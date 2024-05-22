Гладилин назвал футболиста, который может стать лидером «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении защитника «красно-белых» Срджана Бабича в нынешнем сезоне.

«Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», - передает слова Гладилина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на награду лучшему защитнику Российской премьер-лиги претендуют Срджан Бабич («Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив») и Дуглас Сантос («Зенит»).

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний защитник провел 17 матчей, в которых забил один гол, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.